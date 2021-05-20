В прокат выйдет фильм "Армия мертвецов"

В пятницу, 21 мая, на Netflix выходит "Армия мертвецов" – первый в истории зомби-хоррор и фильм-ограбление одновременно.

Автор идеи, сценарист, оператор и режиссер Зак Снайдер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.