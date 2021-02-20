В Москве завершилась церемония прощания с актером Андреем Мягковым

В Москве простились с Андреем Мягковым. Гражданская панихида проходила в МХТ имени Чехова, где служил актер. Туда пришли сотни людей – близкие, коллеги, друзья, поклонники. Они приносили цветы.

Завершилась церемония традиционно – последними аплодисментами. Похоронят Андрея Мягкова на Троекуровском кладбище.

О смерти Мягкова стало известно 18 февраля. Свои соболезнования в связи со смертью артиста выразили Владимир Путин, а также Сергей Собянин. Мэр отметил, что Мягков был одним из любимых актеров советского времени. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.