День Петра I. Москвичам рассказали о знаковых местах императора

В четверг, 9 июня, исполнилось 350 лет со дня рождения Петра Великого. Москвовед Виталий Калашников в эфире проводит экскурсию по местам, которые были созданы первым императором или связаны с его именем.

Зрители узнают про историю Большого Каменного моста и памятника "В ознаменование 300-летия российского флота". О нарышкинском барокко и исторических памятниках – в сюжете телеканала Москва 24.

