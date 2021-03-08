Стало известно, кто поедет на "Евровидение" от России

Певица Manizha представит Россию на "Евровидении" в этом году. Она споет песню Russian woman.

Композиция понравилась зрителям больше, чем треки Антона Беляева из группы Therr Maitz и группы "2Маши".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.