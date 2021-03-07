Представитель народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой рассказал о ее самочувствии

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Народная артистка РСФСР Людмила Лядова чувствует себя лучше, но пока остается в реанимации, сообщает РИА Новости.

"Получше. В реанимации, но получше", – рассказал представитель артистки Виталий Мирошников.

В конце февраля 2021 года 95-летнюю артистку госпитализировали с коронавирусом в столичную клиническую больницу № 52. Поражение легких Лядовой составляет 75 процентов, состояние артистки, по словам врачей, было тяжелым.

Из-за ухудшения состояния Лядова оказалась в реанимации – началось кислородное голодание. В настоящее время Состояние Людмилы Алексеевны стабильное.

Ранее народного артиста СССР Юрия Соломина, который был госпитализирован с коронавирусом, выписали из больницы. Сейчас он чувствует себя значительно лучше.