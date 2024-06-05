Сергей Угрюмов высказался о современных способах обретения популярности

По мнению народного артиста России Сергея Угрюмова, обретение популярности на телевидении и в кино происходит гораздо быстрее, чем в театре. Однако известно множество примеров, когда резко прославившиеся актеры не знали, что с этим делать.

Кроме того, Угрюмов отметил, что раньше звездный статус нужно было заслужить, пройти творческий путь, а в современных реалиях его можно получить, снявшись в сериале из нескольких серий.

Большое интервью с Сергеем Угрюмовым выйдет в среду, 5 июня, в эфире телеканала Москва 24.

