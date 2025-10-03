03 октября, 22:15Культура
"ГЭС-2" запустил модераторский тур с новой скульптурой на Болотной набережной в Москве
Дом культуры "ГЭС-2" запустил специальный модераторский тур после установки новой скульптуры "Садовая лопатка" на Болотной набережной в Москве. Инсталляция высотой 7 метров и весом почти 500 килограммов выполнена из нержавеющей стали, алюминия и стеклопластика и покрыта эмалью.
Ее создали в 2001 году американские художники Клас Олденбург и Косье ван Брюгген. В рамках тура посетители будут искать арт-объекты на территории "ГЭС-2" с помощью игры в бинго и обсуждать актуальность поп-арта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.