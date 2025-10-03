Форма поиска по сайту

Новости

03 октября, 22:15

Культура

"ГЭС-2" запустил модераторский тур с новой скульптурой на Болотной набережной в Москве

Дом культуры "ГЭС-2" запустил специальный модераторский тур после установки новой скульптуры "Садовая лопатка" на Болотной набережной в Москве. Инсталляция высотой 7 метров и весом почти 500 килограммов выполнена из нержавеющей стали, алюминия и стеклопластика и покрыта эмалью.

Ее создали в 2001 году американские художники Клас Олденбург и Косье ван Брюгген. В рамках тура посетители будут искать арт-объекты на территории "ГЭС-2" с помощью игры в бинго и обсуждать актуальность поп-арта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

