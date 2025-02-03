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03 февраля, 14:30

Культура

Кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал о популярности фильма "Дорога на Берлин"

Кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал о популярности фильма "Дорога на Берлин"

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Генеральный директор "Мосфильма", кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал, что военная драма Сергея Попова "Дорога на Берлин" бьет все рекорды по просмотрам.

Шахназаров отметил, что фильм особенно популярен за рубежом, где собирает колоссальное количество зрителей. При этом в России его популярность ниже, чем за границей.

Большое интервью с Кареном Шахназаровым выйдет в понедельник, 3 февраля, в эфире телеканала Москва 24.

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