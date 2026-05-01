01 мая, 17:30
В "Зарядье" можно сфотографироваться с Пушкиным и Достоевским
В новом музее пластических фигур в парке "Зарядье" можно сфотографироваться с Александром Пушкиным и Федором Достоевским. Музей является первым в России. Скульптуры знаменитых соотечественников выполнены в стилистике гиперреализма.
Для создания фигур использовали цифровые технологии и киногрим. Видимые части фигур выполнены из медицинского силикона, остальные – из пластика. Работы над проектом шли порядка полутора лет. Архитекторы создали пространство без ощущения давления, чтобы посетители прогуливались между фигурами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.