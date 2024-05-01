Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в Кремлевском дворце

Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Участники из 15 стран исполняют фронтовые и советские песни о Великой Отечественной войне на своих родных языках.

"Дорога на Ялту" – музыкальный международный конкурс среди непрофессиональных артистов. В этом году заявки на участие подали 210 человек из 55 стран. Это, к примеру, конкурсанты из Китая, Сербии, Германии и Греции. Всего в столицу приехали 15 победителей.

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