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28 октября, 07:15

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Больше 120 тысяч москвичей посетили рыбный рынок "Москва – на волне" в Митине

Больше 120 тысяч москвичей посетили рыбный рынок "Москва – на волне" в Митине

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Больше 120 тысяч москвичей посетили рыбный рынок "Москва – на волне" в Митине за месяц его работы. Помимо торговых рядов, там есть большая зона открытой кухни, где специалисты могут приготовить купленные морепродукты.

Их везут из Камчатки, Приморья, Мурманска, Карелии и Крыма. Чем еще интересен рынок? Какие морепродукты пользуются наибольшей популярностью? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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