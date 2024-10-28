Больше 120 тысяч москвичей посетили рыбный рынок "Москва – на волне" в Митине за месяц его работы. Помимо торговых рядов, там есть большая зона открытой кухни, где специалисты могут приготовить купленные морепродукты.

Их везут из Камчатки, Приморья, Мурманска, Карелии и Крыма. Чем еще интересен рынок? Какие морепродукты пользуются наибольшей популярностью? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.