Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадала парк "Отрадное"

Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал парк "Отрадное". Быстрее всех правильный ответ прислала телезрительница Анастасия.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

