Около 10 тыс порций мороженого раздадут в ЦДМ в Москве в День защиты детей

Десять тысяч порций мороженого раздадут детям в Центральном детском магазине. Акция, приуроченная ко Дню защиты детей, пройдет 1 июня.

Организаторы обещают угостить ребят мороженым с классическим вкусом, который знаком многим поколениям. Помимо этого, для гостей подготовлена развлекательная программа. Так, в магазине пройдет квест и шоу мыльных пузырей. Праздник начнется в 10:00 и продлится до закрытия магазина.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.