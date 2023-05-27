Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Общество

Около 10 тыс порций мороженого раздадут в ЦДМ в Москве в День защиты детей

Около 10 тыс порций мороженого раздадут в ЦДМ в Москве в День защиты детей

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Десять тысяч порций мороженого раздадут детям в Центральном детском магазине. Акция, приуроченная ко Дню защиты детей, пройдет 1 июня.

Организаторы обещают угостить ребят мороженым с классическим вкусом, который знаком многим поколениям. Помимо этого, для гостей подготовлена развлекательная программа. Так, в магазине пройдет квест и шоу мыльных пузырей. Праздник начнется в 10:00 и продлится до закрытия магазина.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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