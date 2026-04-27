Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 апреля

Дорожный патруль ЦОДД в Москве работает в усиленном режиме в связи с непогодой. На дежурство вышли все экипажи. Только за минувшие сутки они более 100 раз помогали водителям легковых и грузовых автомобилей, вытягивали застрявшие в сугробах машины, регулировали движение в местах заторов.

В столице открыли Кузьминский путепровод после комплексной реконструкции. Специалисты полностью заменили несущие балки, установили новые деформационные швы, дорожное покрытие и ограждения, отремонтировали стойки промежуточных и крайних опор, укрепили насыпи. Во время работ путепровод не закрывали, полосы перекрывали частично.

Около 130 компенсационных автобусов запустят на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро. Поезда между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" не будут ходить с 30 апреля по 8 мая. В эти дни автобусы будут курсировать по двум маршрутам с 05:00 до 02:00.

