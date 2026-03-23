23 марта, 15:30
Вместимость трибуны Московского ипподрома увеличится вдвое после реконструкции
Реконструкцию Московского ипподрома планируют завершить в 2026 году. Главному корпусу вернут исторический облик, а вместимость зрительской трибуны увеличится почти вдвое.
Историк Москвы Александр Васькин отметил, что облик ипподрома создан архитектором Иваном Желтовским в 50-е годы. Это торжественный въезд, портал, шпиль, колонны, украшения, с которыми боролись позже.
