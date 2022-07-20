В Гольянове появится новая станция метро

Арбатско-Покровскую линию метро протянут в Гольяново. Об этом сообщил Дептранс.

Станция появится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Она разгрузит Щелковское шоссе и станцию "Щелковская" примерно на 25%.

Станцию сделают с двумя подземными вестибюлями, с пешеходными переходами на обе стороны Уссурийской улицы. Таким образом, она будет расположена практически в центральной части района и сможет обслуживать до 60 тысяч человек в сутки. Подробнее о сроках строительства и будущей станции – в эфире телеканала Москва 24.