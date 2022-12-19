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Число парковок для многодетных семей в Москве за год увеличилось на 47% – Ликсутов

Число парковок для многодетных семей в Москве за год увеличилось на 47% – Ликсутов

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Число парковок для резидентов и многодетных семей за год увеличилось в Москве на 47%. В 2022 году в столице появилось еще 628 таких машино-мест. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в городе по задаче, поставленной Сергеем Собяниным, продолжают развивать парковочное пространство.

На данный момент в столице есть почти две тысячи мест для владельцев парковочных разрешений. В 2023 году власти продолжат создавать такие парковки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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