Около 50 человек застряли на смотровой площадке Останкинской башни

Около 50 человек оказались в заложниках у непогоды на Останкинской башне. Дело в том, что лифты автоматически отключаются при скорости ветра 19 метров в секунду, а в Москве уже 20. В МЧС предупредили, что порывы могут достигать и 25 метров в секунду.

Что известно людях, застрявших на смотровой площадке Останкинской телебашни? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.