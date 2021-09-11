Салют по случаю Дня города дадут из 11 точек столицы

Уже совсем скоро будет грандиозный салют по случаю Дня города. Залпы дадут из 11 точек города и 15 в парках.

Яркое зрелище будет видно отовсюду. Все ли готово к фейерверку? Подробнее – эфире телеканала Москва 24.