Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 мая

Москвичи массово возвращаются в столицу после майских праздников. На Ярославском шоссе в сторону Москвы образовался многокилометровый затор, который начинается уже от Сергиева Посада.

С 13 мая в столице начинается подготовка к новому отопительному сезону, поэтому в отдельных домах временно отключат горячую воду. Первые отключения затронут районы Богородское, Лефортово, Некрасовка, Косино-Ухтомский, Академический и Люблино.

На заключительном дне фестиваля "Московская весна" на Тверском бульваре гости могли попробовать блюда из разных регионов России: удмуртские перепечи, дальневосточную уху с крабом, бурятский хорхог. В майские праздники было также представлено фронтовое меню – макароны по-флотски, тушёнка, солдатские щи.

