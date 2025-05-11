В столице проходит заключительный день фестиваля "Московская весна Победы"

Более 1,6 миллиона человек уже посетили фестиваль "Московская весна Победы", который стартовал в конце апреля. В воскресенье, 11 мая, его заключительный день. Площадки в центре столицы оформлены в стилистике времен Великой Отечественной войны. Для гостей проходят концерты, мастер-классы и акции памяти.

На Тверской площади волонтеры принимают канцтовары, книги и подарки для участников СВО, а также помогают бездомным животным. Особой популярностью пользуются мастер-классы по написанию фронтовых писем – дети и взрослые отправляют треугольнички с теплыми словами ветеранам и защитникам.

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