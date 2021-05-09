Эксперт рассказал о количестве зрителей парада Победы

Эксперт рассказал, как меняется смотрибельность парада Победы. Он уточнил, что каждый парад уникален по-своему: каждый год реализуются новые задумки, вследствие чего количество зрителей только растет.

Дмитрий Литовкин также подчеркнул, что увидеть репетицию парада ко Дню Победы смогли и простые граждане. По его мнению, это хороший сигнал, потому что министерство обороны готово открыто делиться своими успехами и рассказывать об изменениях и трансформации вооруженных сил. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.