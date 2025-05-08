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Новости

Новости

08 мая, 23:30

Город

Новая военная техника проедет по Красной площади 9 мая

Новая военная техника проедет по Красной площади 9 мая

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В 2025 году в честь 80 летия победы по Красной площади проедут новые образцы военной техники. Среди них – самоходные артиллерийские установки на колесном ходу "Мальва". Они предназначены для ударов по артиллерийским батареям, колоннам техники противника, средствам ПВО и другим подобным целям.

Еще одна премьера этого года – дроны-камикадзе "Герань-2". Из-за небольших размеров российские беспилотники почти не видны на экранах современных радаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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