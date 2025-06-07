"Сортировочная": канализация

Канализация давно кажется привычным и базовым благом современного человека, но на самом деле доступ к ней имеют только 45% населения планеты, а во многих регионах мира отходы жизнедеятельности сбрасывают в водоемы без всякой очистки. Так происходит из-за того, что канализация и очистные сооружения – это сложная система, которую могут позволить себе далеко не все страны и города.

В этом выпуске на примере Москвы зрители узнают, что скрывается в городском подземелье, и как сточные воды проходят долгий путь очистки от унитаза до воды в кружке. Подробнее – в программе "Сортировочная".