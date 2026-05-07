Мост-парус в Мнёвниковской пойме улучшит транспортную доступность 300 тысяч жителей

Мост-парус через Москву-реку в Мнёвниковской пойме, который откроют уже в 2027 году, улучшит транспортная доступность районов с населением около 300 тысяч человек. Его протяженность составит 250 метров, там будут по две полосы движения в каждом направлении.

Новая связка позволит быстрее выезжать из Филевского парка на улицу Нижние Мневники и далее на Северо-Западную хорду. Время в пути сократится примерно на 12 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.