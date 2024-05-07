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07 мая, 23:30

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Более 230 тыс человек посетили выставку трофейной техники на Поклонной горе

Более 230 тыс человек посетили выставку трофейной техники на Поклонной горе

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Десятки экземпляров иностранной военной техники расположились на Поклонной горе. Выставку трофейной техники в Парке Победы успели посетить больше 230 тысяч человек.

Среди экспонатов – подбитый американский танк Abrams. Как утверждали американцы, его комбинированную броню практически невозможно пробить, однако листы керамики и титана защищают только носовую часть танка.

Сколько продлится выставка и какие машины там можно увидеть? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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