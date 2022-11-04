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Москвичей пригласили на гастрономический фестиваль на ВДНХ

Москвичей пригласили на гастрономический фестиваль на ВДНХ

Гастрономический фестиваль проходит на ВДНХ

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Отпраздновать День народного единства приглашает ВДНХ. Там сегодня открылся гастрономический фестиваль.

На Площади промышленности в эти дни будет шумно и вкусно. Свою продукцию сюда привезли со всех регионов России: около 400 видов сыра, рыбы, мяса и молочных продуктов.

Гости фестиваля могут смогут не только попробовать национальную кухню, но и познакомиться с туристическими и культурными особенностями Дальнего Востока. Также в программе флэшмобы и мастер-классы.

Фестиваль продлится до 6 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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