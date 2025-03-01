Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 11:45

Город

Вступили в силу новые правила проведения собраний собственников недвижимости в Москве

Вступили в силу новые правила проведения собраний собственников недвижимости в Москве

Собственники столичного жилья смогут собираться на платформе "Электронный дом" с 1 марта

Рубио: Трамп – единственный, кто пытается остановить конфликт на Украине

"Мой район. Новости": модернизированная поликлиника № 86 открылась в Дмитровском районе

"Мой район. Новости": столичные школьники будут учиться программированию на роботах

Новости часа: две новых поликлиники начнут принимать москвичей с 3 марта

"Мой район. Новости": началось строительство Шелепихинского газопровода под Москвой-рекой

Рыбные рынки "Москва – на волне" пригласили жителей столицы на празднование Масленицы

Новости Москвы: новостройку возведут на Краснодарской улице по программе реновации

Проводы зимы устроили в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Введены новые правила проведения собраний собственников недвижимости в столице. В частности, теперь это можно будет делать на платформе "Электронный дом".

Кроме того, синоптики предупредили, что уровень снежного покрова может вырасти в Москве и области на 7–8 сантиметров в выходные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобществопогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика