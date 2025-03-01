Вступили в силу новые правила проведения собраний собственников недвижимости в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Введены новые правила проведения собраний собственников недвижимости в столице. В частности, теперь это можно будет делать на платформе "Электронный дом".

Кроме того, синоптики предупредили, что уровень снежного покрова может вырасти в Москве и области на 7–8 сантиметров в выходные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.