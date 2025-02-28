28 февраля, 13:45Город
Московские спасатели отметили Масленицу с пациентами Морозовской больницы
Пациенты Морозовской больницы вместе с гостями из Пожарно-спасательного центра Москвы отметили Масленицу. Праздник назвали "Масленица в Морозовке".
На мероприятии водили хороводы, кормили всех кашей с полевой кухни. Московские кинологи познакомили пациентов со своими напарниками. Кроме того, дети увидели историческое шоу и поучаствовали в настоящих народных гуляниях
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