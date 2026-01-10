Фестиваль "Фолково" состоится в парке "Сокольники" 10 января в рамках проекта "Зима в Москве". Посетителей ждут постановки на основе сказок и мифов, музыкальные выступления, арт-объекты, фотозоны, народные игры, мастер-классы и самый большой хоровод Москвы.

Также в парке "Музеон" проходит гастрофестиваль "Вкусные морозы". Там можно попробовать чебуреки с вишневой начинкой, авторский чай на травах и разные вкусы глинтвейна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.