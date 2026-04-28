В Турции можно будет расплачиваться российскими рублями через СБП. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Сервис уже работает в популярных локациях. Точки с поддержкой СБП отображены на интерактивной карте. В системе отмечены около 1 000 мест в Анталье, свыше 240 – в Стамбуле и почти 100 на Эгейском побережье. Расплатиться можно в кафе, аптеках, сувенирных лавках, а также при покупке экскурсий, трансферов и спа-услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.