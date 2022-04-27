В России бытовая техника снова стала доступна в рассрочку

Бытовую технику в России снова можно купить в рассрочку. Крупные торговые сети возвращают популярные программы, правда пока не в полном объеме.

О том, что можно купить с разбивкой платежей и вернутся ли полноценные скидки, – в эфире телеканала Москва 24.

