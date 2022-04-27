Центробанк начал подготовку поправки в закон "О национальной платежной системе"

Деньги, украденные со счетов мошенниками, можно будет вернуть. Центробанк готовит поправки в закон "О национальной платежной системе". Теперь если жертве обмана удастся доказать, что деньги со счета перевели без его согласия, банк должен будет все вернуть в течении месяца.

Поменяется ли теперь ситуация с банковскими преступлениями? И как чаще всего воруются средства с карт? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.