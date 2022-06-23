Иностранные бренды переведут вывески на русский язык

Иностранные бренды русифицировались. Вывески стали переводить на русский язык, а активы – продавать местных бизнесменам. Таким путем пошла компания Helly Hansen, переименовавшись в "Хансен". Компания L'Occitane тоже поменяла вывеску, сменив на русское написание.

Причина ребрендинга связана с тем, что компании не хотели закрывать бизнес и уходить с российского рынка. Не придется ли российским покупателям доплачивать за изменения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.