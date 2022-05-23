Компания Levi Strauss & Co решила уйти с российского рынка

После 29 лет работы Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть Россию. Компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес.

При этом некоторые зарубежные бренды нашли способ вернуться на рынок. Речь идет о Reserved, Cropp и других магазинах. Но найти их уже можно под другими вывесками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.