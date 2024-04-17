Доллар приблизился к отметке 95 рублей впервые с октября 2023 года

Курс доллара приближается к отметке 95 рублей впервые с октября 2023 года. Российский рубль падает третью неделю подряд.

Одна из причин ослабления валюты заключается в том, что с российскими контрагентами перестали сотрудничать банки Турции, Китая и ОАЭ. В итоге на счетах компаний в зарубежных банках скопились большие суммы, которые они не могут отправить в Россию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.