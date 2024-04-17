Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 19:45

Экономика

Доллар приблизился к отметке 95 рублей впервые с октября 2023 года

Доллар приблизился к отметке 95 рублей впервые с октября 2023 года

Собянин: в Москве построят 16 промышленных объектов по городской программе

"Деньги 24": падение рубля фиксируется третью неделю подряд

"Время новых": "Сделано в Москве"

"Это Москва. Бизнес": из чего собирают дома

Ведущие Москвы FM рассказали о темах эфира 17 апреля

Более 480 предпринимателей присоединились к проекту "Сделано в Москве" в 2024 году

Столичные курьеры должны будут зарегистрироваться в системе "Таксомотор"

"Деньги 24": как единый стандарт работы курьеров отразится на покупателях

"Это Москва. Бизнес": системы вентиляции

Курс доллара приближается к отметке 95 рублей впервые с октября 2023 года. Российский рубль падает третью неделю подряд.

Одна из причин ослабления валюты заключается в том, что с российскими контрагентами перестали сотрудничать банки Турции, Китая и ОАЭ. В итоге на счетах компаний в зарубежных банках скопились большие суммы, которые они не могут отправить в Россию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоСветлана КлючниковаЕвгений Беляков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика