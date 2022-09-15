В России стали скупать лекарства от коронавируса. За месяц продажи препаратов выросли почти на 60%.

Только за август на лекарства от ковида в РФ потратили 4,5 миллиарда рублей. Сейчас наступила, по мнению специалистов, в мире очередная волна коронавируса. В России стала расти заболеваемость. Насколько эффективны лекарства? Сколько они стоят? И достаточно ли запасов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.