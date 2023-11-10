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10 ноября, 23:00

Общество

В Москве нет повышенного спроса на товары в "Черную пятницу"

В Москве нет повышенного спроса на товары в "Черную пятницу"

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В Москве нет повышенного спроса в "Черную пятницу". По словам экспертов, активность покупателей снизилась на несколько процентов по сравнению с показателями ноября 2022 года.

Эксперты связывают отсутствие интереса с "нестабильным" рублем. На фоне скачков курса валют москвичи совершили крупные покупки, не дожидаясь "Черной пятницы", и теперь они не покупают в магазинах и маркетплейсах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикаобществовидеоДарья Тащина
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