В Москве нет повышенного спроса на товары в "Черную пятницу"

В Москве нет повышенного спроса в "Черную пятницу". По словам экспертов, активность покупателей снизилась на несколько процентов по сравнению с показателями ноября 2022 года.

Эксперты связывают отсутствие интереса с "нестабильным" рублем. На фоне скачков курса валют москвичи совершили крупные покупки, не дожидаясь "Черной пятницы", и теперь они не покупают в магазинах и маркетплейсах.

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