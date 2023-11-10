Аналитики рассказали, что россияне добавляют в "Избранное" перед распродажами

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В преддверии распродаж россияне на маркетплейсах чаще всего сохраняют в "Избранное" дорогие товары, например телевизоры, игровые приставки, электрогрили и роботы-пылесосы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "Мегамаркета".

По информации исследования, если на протяжении всего года в "Избранное" россияне добавляют товары из категории "Бытовая техника и электроника" на сумму в 18–19 тысяч рублей, то во время распродажи пользователи рассматривают покупки на сумму более 28 тысяч рублей.

При этом отмечается, что сегмент "Красота и уход" больше всего включают в закладки (составляет 12,9% от всех сохранений). Средняя стоимость сохраняемого составила 1 309 рублей.

На втором месте по сохранениям находится категория "Товары для дома" (9,9%). В этом сегменте средняя стоимость товаров, которые добавили в "Избранное", достигла 2 540 рублей.

Замыкает тройку категория "Бытовая техника" (9,4% сохранений). Реже всего в закладки включают лекарства и БАДы, поэтому на сегмент "Аптека" приходится только 1,7% сохранений.

Ранее эксперты дали советы, как сэкономить на распродаже 11 ноября. Россиянам рекомендуют брать буклеты разных магазинов и сравнивать скидки. Часто то, что отражается на этикетках, не совсем правда, поэтому их и чеки нужно перепроверять.

Помимо этого, некоторые магазины дают скидку только обладателям карты определенного банка. В некоторых случаях скидки в рамках акции могут предоставить магазины, которые продают медицинское оборудование и специальные приборы.

Каждый десятый покупатель считает скидки в магазинах и на маркетплейсах настоящими