Москвичам рассказали о росте рынка подержанной технике

Сетевые магазины электроники увеличивают ассортимент подержанных смартфонов и ноутбуков. Чаще всего это дорогая техника от Apple и Samsung, а также ноутбуки от Huawei, Asus и других популярных производителей.

Рынок подержанной техники значительно вырос, заявляют эксперты рынка. Пока одни охотились за новинками, другие проявили интерес к восстановленным товарам. Причем, теперь они представлены не только на специализированных площадках, но и в крупных магазинах электроники.

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