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03 мая, 23:55

Экономика

Москвичам рассказали о росте рынка подержанной технике

Москвичам рассказали о росте рынка подержанной технике

Исследование показало, что 75% россиян играют в настольные игры

Российские сетевые магазины увеличили ассортимент подержанных гаджетов

Собянин: обрабатывающие предприятия Москвы увеличили производство почти на 18%

"Деньги 24": россияне потратили на настольные игры 26 миллиардов рублей

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Магазины электроники в РФ стали увеличивать ассортимент продаж подержанной техники

Сетевые магазины электроники увеличивают ассортимент подержанных смартфонов и ноутбуков. Чаще всего это дорогая техника от Apple и Samsung, а также ноутбуки от Huawei, Asus и других популярных производителей.

Рынок подержанной техники значительно вырос, заявляют эксперты рынка. Пока одни охотились за новинками, другие проявили интерес к восстановленным товарам. Причем, теперь они представлены не только на специализированных площадках, но и в крупных магазинах электроники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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