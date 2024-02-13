Россиянам рассказали, что нужно проверить при покупке восстановленного смартфона

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Во время выбора восстановленного смартфона необходимо обратить внимание на наличие аккаунта Apple, качество экрана и емкость аккумулятора. Об этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал в эфире радио Sputnik.

"На рынке есть несколько игроков. Они создали систему оценки аппаратов, которые им сдают, и назначения справедливой цены, по которой телефоны выкупаются у клиентов. Дальше эти аппараты приводятся в порядок либо продаются как есть. Есть торговые сети, которые предлагают дополнительную гарантию, то есть вы можете обменять его (купленный смартфон, если он не работает. – Прим. ред.)", – сказал он.

Эксперт уточнил, что обычно дополнительная гарантия составляет две недели. По его словам, при сохранении таких условий рынок будет расти, поскольку для покупателя важно, чтобы была гарантия. Продавцам, в свою очередь, необходимо получить сервис и деньги за свой аппарат в одном месте, уточнил Муртазин.

Вместе с тем он рассказал, что при покупке б/у смартфона с рук, цена гаджета может оказаться ниже, чем в торговой сети. Однако гарантий никто не предоставит, напомнил эксперт.

Крупная розница подержанных аппаратов, как правило, предполагает более дешевую гарантию, чем на новые гаджеты. Разница в цене составляет 25–30%, уточнил Муртазин. Цены при продаже с рук могут быть совершенно разные.

При этом он добавил, что не всегда низкая цена говорит о плохом качестве аппарата, поскольку человек может просто хотеть быстрее от него избавиться. "Перепродавцы", как правило, накручивают цену, после чего она становится сравнима с федеральной розницей. Однако розница дает гарантию, а частный продавец – нет, указал Муртазин.

Он добавил, что также перед покупкой восстановленного смартфона нужно выяснить "возраст" аппарата.

Ранее Муртазин рассказал, что использование телефона в слишком холодную или жаркую погоду, а также во влажной среде может вредить устройству. Также он предостерег от дезинфекции аппарата с помощью агрессивных жидкостей.

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