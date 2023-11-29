День Ульяновской области начался на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Каждый день на выставке "Россия" на ВДНХ гостей ждет уникальная программа. На одной площадке собрались все регионы страны. В среду, 29 ноября, в центре внимания – Ульяновская область.

Посетители увидят макет кабины транспортного самолета Ил-76 в натуральную величину. Тут москвичи и гости столицы смогут примерить на себя роль командира воздушного судна и попробовать поуправлять самолетом с помощью настоящих авиационных приборов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.