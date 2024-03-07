Праздничные мероприятия подготовили на культурных площадках Москвы с 8 по 10 марта

В праздничные выходные, с 8 по 10 марта, на культурных площадках Москвы будут поздравлять и развлекать посетительниц. Множество мероприятий подготовили в парках, музеях, кинотеатрах и на ВДНХ. Жительницы столицы также могут бесплатно сходить на катки.

Кроме того, 8 и 9 марта городские парковки станут бесплатными. Подробнее о том, какую культурную программу подготовила столица, – в эфире телеканала Москва 24.