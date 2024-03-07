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Новости

07 марта, 23:55

Город

Праздничные мероприятия подготовили на культурных площадках Москвы с 8 по 10 марта

Праздничные мероприятия подготовили на культурных площадках Москвы с 8 по 10 марта

Столичные парки и музеи подготовили праздничные мероприятия с 8 по 10 марта

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В праздничные выходные, с 8 по 10 марта, на культурных площадках Москвы будут поздравлять и развлекать посетительниц. Множество мероприятий подготовили в парках, музеях, кинотеатрах и на ВДНХ. Жительницы столицы также могут бесплатно сходить на катки.

Кроме того, 8 и 9 марта городские парковки станут бесплатными. Подробнее о том, какую культурную программу подготовила столица, – в эфире телеканала Москва 24.

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