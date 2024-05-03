Цифровое шоу "Тутанхамон. В поисках вечной жизни" подготовили в арт-пространстве Luminar. Шоу можно посмотреть до 31 мая. 3D-иллюзии создают эффект полного погружения, а визуальная составляющая сопровождается историей возникновения древнеегипетской цивилизации.

Кроме того, можно сходить в пространство "Дом на Хлебном", где открылась выставка "Я и Оно". Проект посвящен лабиринтам подсознания человека. Название выставки отсылает гостей к одному из основных трудов психоаналитика Зигмунда Фрейда.

Что еще можно посмотреть в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

