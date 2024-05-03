Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 08:45

Город

Шоу "Тутанхамон. В поисках вечной жизни" подготовили в арт-пространстве Luminar

Шоу "Тутанхамон. В поисках вечной жизни" подготовили в арт-пространстве Luminar

Выставка "Античность. Система координат" открылась в парке "Зарядье"

Новости часа: на линии МЦД вышел поезд нового поколения "Иволга 4.0"

Программу развлечений на майские выходные подготовили в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о работе аварийных бригад в Москве в майские праздники

Мастер-классы и квесты проведут на площадках "Московских сезонов" 28 апреля

Праздничную программу на майские выходные подготовили в Москве

Москвичам представили культурную программу на субботу, 27 апреля

Москвичам представили культурную программу на 27 апреля

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 26 апреля

Цифровое шоу "Тутанхамон. В поисках вечной жизни" подготовили в арт-пространстве Luminar. Шоу можно посмотреть до 31 мая. 3D-иллюзии создают эффект полного погружения, а визуальная составляющая сопровождается историей возникновения древнеегипетской цивилизации.

Кроме того, можно сходить в пространство "Дом на Хлебном", где открылась выставка "Я и Оно". Проект посвящен лабиринтам подсознания человека. Название выставки отсылает гостей к одному из основных трудов психоаналитика Зигмунда Фрейда.

Что еще можно посмотреть в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досуггородвидеоМаксим ШаманинАлександра БрильЕкатерина Ефимцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика