Эксперт рассказала, как проходит закрытие торговых точек Adidas в РФ

Adidas начал отказываться от торговых точек в России. Однако приобрести его товары все еще можно.

По словам руководителя направления аренды торговых помещений Надежды Цветковой, Adidas сейчас не отказывается от всех своих магазинов в России. Идет, по ее мнению, оптимизация сети, закрываются неформатные магазины, которые слишком маленькие по метражу, либо неэффективные. Но в целом, сеть пока сохраняет свое присутствие

Сейчас магазины бренда просто занимают площадь в торговых центрах. Тем временем, владельцы ТЦ ищут новых арендаторов. Эксперты считают, что ассортимент у новых компаний может быть не таким же, как у Adidas. Кроме того, некоторые зарубежные компании используют иной вариант – продажи своих товаров на маркетплейсах.



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