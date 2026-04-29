В РФ мошенники используют фальшивые юрфирмы для обмана граждан

В РФ мошенники стали маскироваться под юристов и нацеливаться на людей, пострадавших от противоправных действий. Для этого создаются сайты, похожие на страницы реальных юридических фирм, где пользователей убеждают внести предоплату за помощь. После перевода денег связь с "специалистами" обрывается.

Также аферисты зарабатывают на продаже "лишних билетов" на концерты. В мессенджерах и соцсетях они публикуют объявления о срочной перепродаже, а затем в личной переписке просят перевести деньги на карту или телефон, после чего исчезают.

