Аферисты стали наклеивать поддельные QR-коды на электросамокаты в Москве

Аферисты стали наклеивать поддельные QR-коды на электросамокаты кикшеринга в Москве. При сканировании кода жертва попадает на фишинговый сайт, где мошенники получают доступ к счетам и выводят деньги.

Операторы сервисов не несут ответственности за оплату по поддельному QR-коду. Распознать обман можно через официальное приложение сервиса проката: при сканировании встроенной камерой приложение покажет ошибку, если код фальшивый.

