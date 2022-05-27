Один из пострадавших в ДТП на Новорязанском шоссе находится в тяжелом состоянии – СМИ

Один из пострадавших в массовой аварии на Новорязанском шоссе находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили СМИ.

У грузовика, предположительно, отказали тормоза. В результате он снес 15 машин. Несколько из них теперь подлежат списанию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.