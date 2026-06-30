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Новости

30 июня, 09:45

Культура

Более 20 музыкальных групп выступят на "Доброфесте" в рамках "Лета в Москве"

Более 20 музыкальных групп выступят на "Доброфесте" в рамках "Лета в Москве"

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Кинопарк "Москино" 4 и 5 июля примет гостей музыкального фестиваля "Доброфест", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве". На сцене выступят более 20 групп.

Для гостей подготовили тематические площадки, фудкорт и показ фильма "Булгаков. Тайна мастера". На фестивале впервые пройдут свадьбы в русском стиле. После церемонии пары получат сертификат о заключении брака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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