30 июня, 09:45Культура
Более 20 музыкальных групп выступят на "Доброфесте" в рамках "Лета в Москве"
Кинопарк "Москино" 4 и 5 июля примет гостей музыкального фестиваля "Доброфест", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве". На сцене выступят более 20 групп.
Для гостей подготовили тематические площадки, фудкорт и показ фильма "Булгаков. Тайна мастера". На фестивале впервые пройдут свадьбы в русском стиле. После церемонии пары получат сертификат о заключении брака.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.