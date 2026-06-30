Более 20 музыкальных групп выступят на "Доброфесте" в рамках "Лета в Москве"

Кинопарк "Москино" 4 и 5 июля примет гостей музыкального фестиваля "Доброфест", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве". На сцене выступят более 20 групп.

Для гостей подготовили тематические площадки, фудкорт и показ фильма "Булгаков. Тайна мастера". На фестивале впервые пройдут свадьбы в русском стиле. После церемонии пары получат сертификат о заключении брака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.