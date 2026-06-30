Москвичам рассказали, чем заняться в столице 30 июня

Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий 30 июня. Например, в филиале Музея Востока на ВДНХ представлена экспозиция, включающая более 1,5 тысячи уникальных артефактов из разных стран.

В Музее Москвы проходит выставка "Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката". В экспозиции около 150 работ 19–20 веков, в том числе произведения Казимира Малевича и Александра Родченко.

Театр "У Никитских ворот" приглашает на спектакль "Капитанская дочка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.